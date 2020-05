Nuovo look per, che in occasione del lancio del nuovo singoloabbandona il biondo platino per il nero e le treccine rasta. La cantante romana (nome completo Elodie Di Patrizi), che allo scorsoper cantare il branosi presentò con un taglio cortissimo e un look androgino e sexy, per promuovere il lancio del nuovo singolo ha deciso per una svolta anche per quanto riguarda il taglio e il colore dei capelli, come possiamo ammirare anche sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove conta 1,7 milioni di followers. Non è il primo cambio di look tricologico per Elodie, che all’inizio della sua carriera musicale si era fatta conoscere con i capelli tutti rosa, per poi virare sul biondo. Piacerà ai fans e al fidanzato, il rapper Marracash?