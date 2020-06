Il binomio modelle e mondo del calcio spesso e volentieri fa discutere e sebbene un legame con il mondo del pallone ci sia anche per Elsa Hosk, la bellissima top-model svedese preferisce senza problemi altri sport.



Uno su tutti il basket, dato che da giovane è stata una giocatrice in patria e come mostrato sui suoi social network ha ancora il tocco fatato e spesso si diverte a giocare al campetto come i comuni mortali.



Angelo di Victoria's Secret, Elsa è uno dei volti più conosciuti delle passerelle della moda ed è anche seguitissima sui social. Il calcio? È tifosissima della nazionale del suo paese, la Svezia, che ha seguito dal vivo ai Mondiali di Russia (al posto dell'Italia).



Ecco le sue foto nella nostra gallery. Le più hot? Le ultime...