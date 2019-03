Biondissima, altissima, bellissima. Si chiamae di lavoro fa la modella, ma è balzata agli onori della cronaca perché è statadella nuova edizione di, il noto programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti giunto all'ottava edizione.Croata di origine vive in Italia ormai da tempo e in gran parte si sente italiana dato che è fidanzatissima con Luca Lanticina. Nella settimana del derby Ema unisce le due tifoserie di. Vive e adora Milano e non si è mai schierata per nessuna squadra. E da Madre Natura, dopo aver unito Chic e Shock nella prima puntata del programma, unisce, incantati, anche tutti i tifosi d'Italia.