INIZIO - L'attaccante nasce il 3 febbraio 2003 a L'Aia, in Olanda, come gemello, e cresce nel quartiere Schilderswijk, noto per la criminalità e la povertà che vi regnano. Tuttavia, l'infanzia di Emegha non è solo negativa. All'età di undici anni viene scoperto dallo Sparta Rotterdam, dove completa tutto il percorso delle giovanili. Cresciuto senza un padre, ha lottato con problemi comportamentali ed è stato etichettato come "enfant terrible" dal suo ex allenatore Paul Simonis. L'attuale allenatore del Go Ahead Eagles è considerato da Emegha una figura importante nella sua crescita come calciatore e come persona. La prova che l'ambiente giusto può cambiare in meglio una persona. Grazie alla buona struttura e all'assistenza dello Sparta Rotterdam, l'attaccante riesce a svilupparsi rapidamente. All'età di diciassette anni, l'attaccante fa il suo debutto con lo Sparta contro l'Ajax e durante una vittoria per 3-0 contro il Vitesse segna il suo primo gol nel calcio professionistico. Dedica questo goal al suo ex compagno di squadra Ousmane Kone, tragicamente scomparso durante una gita della squadra. Emegha ha totalizzato solo 3 goal in 39 partite ufficiali con i Kasteelheren.