Emergenza Barcellona: servono 100 milioni di euro per iscriversi al campionato

AFP via Getty Images

Ma per quale motivo? L'obbligo del Barça nei confronti della Liga è stato sostenuto da Libero Football Finance, che ha acquisito il 29,5% della metà delle quote di Barça Media che era inizialmente di proprietà di Orpheus e socios.com.che, se non ottenuti, non solo inciderebbero sulla capacità di tesserare giocatori, ma andrebbero a inficiare direttamente sui conti del club.

(metà di proprietà del club e l'altra metà che è stata venduta). Se nessuno pagasse i 100 milioni di euro, il club sarebbe costretto a trasformare i 407 milioni di euro in perdite, il che lo porrebbe in una situazione patrimoniale preoccupante.Uno, il più semplice, è quello di ottenere un prestito, l'altro è quello di trovare un sostituto per Libero Football Finance che entri come investitore e investa la quota di 100 milioni necessari.. Secondo SER Catalunya, infatti, il presidente del Barça sta negoziando, nell'ambito della revisione dell'accordo con la multinazionale che equipaggia il club, la possibilità di entrare come investitore in Barça Media con quei cento milioni necessari per la registrazione al campionato. In ogni caso, la situazione sembra essere esasperata per una società che ha già ceduto il 25% dei suoi diritti audiovisivi fino al 2047.