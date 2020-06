A partire dal prossimo 3 giugno verrano allentate alcune restrizioni attualmente in vigore per l'emergenza coronavirus ecco alcuni cambiamenti sostanziali che entreranno in vigore



LIBERI TUTTI? NO - Alcune regioni del Sud, come Sardegna, Campania e Sicilia e anche il Lazio potrebbero adottare qualche limitazione per chi decide di spostarsi verso queste zone (ufficialmente la quarantena è ancora prevista fino al 7 giugno).



AUTOCERTIFICAZIONE - Cade l'obbligo dell'autocertificazione necessaria per gli spostamenti interregionali.



VIAGGI ALL'ESTERO UE - Sarà possibile viaggiare da e per i Paesi Ue, Schengen e Regno Unito a patto che le condizioni siamo reciproche con i singoli Stati.



VIAGGI ALL'ESTERO EXTRA-UE - Per i viaggi da e per i Paesi extra Ue, tranne quelli già possibili per lavoro o salute, si dovrà invece attendere il 16 giugno.



MASCHERINE - Resta l'obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.



DISTANZIAMENTO E ASSEMBRAMENTI - Sarà ancora necessario mantenere il cosiddetto distanziamento fisico di almeno un metro e saranno ancora vietati gli assembramenti.