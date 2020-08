Rischia di partire col piede sbagliato la nuova stagione del Chelsea di Frank Lampard. A poche settimane dall'esordio in Premier League contro il Brighton (14 settembre), la stampa inglese riferisce di un numero piuttosto importante - sul quale le versioni divergono - di giocatori risultati positivi al Covid-19 al rientro dalle vacanze. Per il Daily Mail sono 8 i calciatori contagiati, tra cui figurerebbero Mount, Abraham, Pulisic e Tomori, tutti reduci da un soggiorno sull'isola di Mykonos. E a questi si aggiungerebbero Jorginho, Barkley, Batshuayi ed Emerson Palmieri, finiti in quarantena.



Per il Telegraph, i calciatori positivi ai tamponi sarebbero invece sei, con altri due messi in isolamento fiduciario in quanto entrati in contatto con soggetti che hanno contratto il coronavirus. Qualora la notizia fosse confermata, si complicherebbe non poco il periodo di preparazione alla stagione del rilancio, col Chelsea che si sta ergendo come uno dei club più attivi sul calciomercato, dopo gli acquisti di Ziyech, Werner e Chilwell e le trattative calde per Havertz e Thiago Silva.