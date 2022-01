Giorni chiave per la gestione dell'emergenza Covid nel mondo dello sport. I tecnici sono al lavoro per preparare un protocollo ad hoc da presentare domani alla Conferenza Stato-Regioni e da sottoporre, poi, al Cts nei giorni successivi.



Intanto oggi, riferisce l'Ansa, si è svolta una riunione 'politica' tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, quello per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.