Una novità potrebbe presto arrivare dal Governo sulla gestione dell'emergenza Covid una nuova fascia di classificazioni delle regioni è in via di discussione e dibattito fra il governo e il Comitato tecnico scientifico in vista del Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2021, quando scadranno le norme in vigore finora.



Qualcuno, secondo il Corriere della Sera l'ha ribattezzata "Zona bianca" e sarà una sorta di isola felice in cui, mascherina obbligatoria e divieto di assembramento a parte, sarà consentita la riapertura, senza limiti di orario, a tutte le attività.



La proposta è partita dal Ministro alla Cultura Dario Franceschini e ha trovato qualche sponda nel Cts che ora dovrà stabilire quale sarà il limite degli indici, uno su tutti quello rt, sotto la quale la zona gialla può diventare zona bianca.