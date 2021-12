Alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha reso noto quello che era un suo pensiero nel pre di Inter-Spezia. L'ex Lazio ha dovuto fare a meno di 4 difensori di ruolo e se ci fosse stata un'ulteriore defezione nel reparto, avrebbe pensato a un ragazzo della Primavera. Queste le parole di Inzaghi in conferenza.



In caso di emergenza, quale centrocampista avrebbe arretrato in difesa?

"Sarebbe stata una scelta forzata. Probabilmente se in campo succedeva qualcosa avrei potuto cambiare sistema passando a quattro perché ho tanti centrocampisti in rosa, tutti funzionali al progetto ma per fare i centrocampisti. Non avendo in panchina i difensori forse sarei passato a quattro oppure avevo Cortinovis".