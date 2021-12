Ora è emergenza totale.. Spalletti pareggia col Sassuolo e resta primo in classifica in solitaria (seppur con Milan e Inter sempre più vicine), ma deve registrare gli stop di capitan(indurimento al polpaccio),(problema all'adduttore) e(problema al flessore)., che già è da oltre un mese senza Manolas, ha perso per due settimane Politano per il Covid (rientrato ma ancora non al meglio), e ha perso Osimhen per tre mesi e Anguissa probabilmente fino a gennaio.Sono tanti infortuni, anche solo numericamente. Ma soprattutto: Koulibaly, Anguissa e Osimhen, già loro da soli sarebbero assenze dure da digerire. Se poi aggiungiamo lo sfavillante Fabian di questo periodo e capitan Insigne il quadro diventa quasi tragico. Anche perché Spalletti sente il fiato sul collo di Milan e Inter, rispettivamente a -1 e -2, e sabato sera affronta al Maradona l'Atalanta di Gasperini. Lanciatissima, a dir poco.Come si schiererà il Napoli?è inamovibile, davanti a lui l'instancabile Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Al centro, considerando complicato il recupero di, possibile che ad affiancaresia(non convocato col Sassuolo per gastroenterite, insomma recuperabile). Ilvisto contro il Sassuolo non può lasciare tranquilli. In mediana senza(e) accanto adovrebbe essere schierato. Sulla trequartipotrebbe recuperare (filtra ottimismo sul capitano). Non dovesse farcela, l'ipotesi più credibile per l'Atalanta è vederea sinistra ea destra, cona fluttuare alle spalle dicarta dalla panchina. Queste le prime indicazioni, gli esami a cui verranno sottoposti nelle prossime ore Koulibaly, Fabian e Insigne faranno ulteriore chiarezza.