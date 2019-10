L'infortunio di Alexis Sanchez è una mazzata per l'Inter. Perché il giovane Esposito non andrà al Mondiale Under 17 e tornerà risorsa utile, ma non può bastare: l'assenza del cileno si farà sentire in questi mesi, ma nonostante il suo rientro sia previsto proprio per il prossimo gennaio, Antonio Conte aspetta rinforzi in attacco. Il reparto adesso è limitato a Lukaku, Lautaro Martinez e Politano più il classe 2002 'strappato' alla Primavera; servono acquisti, ma la priorità andrà a un vice Lukaku puro piuttosto che a un doppione di Sanchez proprio perché Alexis conta di star bene in concomitanza dell'inizio del 2020.





LA SCELTA - L'idea di Marotta e Ausilio era già chiara da settembre: l'Inter voleva prendere un centravanti fisico ma ha preferito aspettare, questione di budget e di... mancata cessione definitiva (ma solo in prestito con diritto di riscatto) di Mauro Icardi. Ecco perché si dovrà attendere, Conte però pretende un attaccante che possa dare il cambio a Lukaku con maggiore frequenza. L'idea Olivier Giroud esiste ma è complicata perché il Chelsea ha il mercato ancora bloccato e non vorrebbe liberarlo a gennaio; il preferito a giugno scorso era Andrea Petagna che continua a far bene e segnare con la Spal, l'Inter ci ha pensato a lungo ma proprio il mancato incasso di Icardi ha complicato i piani. Un nome da tenere in considerazione anche per gennaio, ma la Spal farà resistenza per non perdere il centravanti leader che deve portare alla salvezza. Le altre idee possono arrivare dall'estero con potenziali prestiti, occhio alle sorprese. Di certo, dopo le mancanze a centrocampo, Conte aspetta e avrà anche un attaccante. Sperando che Sanchez rientri prima possibile.