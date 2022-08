I lunghi infortuni di, la squalifica di, l’emarginazione dipotrebbero offrire ala possibilità di cominciare il prossimo campionato (lunedì 15 agosto con il Sassuolo) attingendo ai giovani, ancora aggregati alla prima squadra, che starebbe attentamente studiando per immetterli, eventualmente, nella rosa della prima squadra. Parlo di, prima di tutto, ma anche die di, visto che Ranocchia è già andato al Monza.Conoscendo bene la riluttanza dell’allenatore juventino per i giovani calciatori, sarebbe più giusto dire che l’occasione per convincere Allegri passa da loro, e dalla contingenza che si presenta, piuttosto che da un’esplicita volontà tecnica.. Certo, se nei giorni di mercato che precedono l’avvio della serie A, dovesse arrivare(tanto per fare un esempio credibile), probabilmente il problema non si porrebbe. Ma, al di là del mercato, la Juve farebbe bene a provare a valorizzare i propri giovani centrocampisti in ragione di tre motivazioni.: attualmente e per almeno un mese e mezzo, quando, in pura teoria rientreranno Pogba e McKennie, il reparto può contare su pochi effettivi (dopo la squalifica), considerato il congedo di Ramsey e quello, probabile, di Arthur.: Locatelli si è finora adattato a fare il centrale, pur non essendolo, e. Infatti, tra i rossoneri migliori della stagione scorsa, ci sono stati(anno di nascita 1999),(2000),(2000).Insomma,, classe 2001, ha giocato due stagioni in serie A). Altrimenti a cosa serve prenderne tanti, farli crescere in Primavera o nell’Under 23 e poi perderli mandandoli a giocare altrove? Lo sanno, Allegri e quelli che la pensano come lui, che le potenzialità di un ragazzo possono sbocciare o bloccarsi a seconda del contesto in cui le sviluppa?Eppure esempi da maneggiare con cura ce ne sono tanti, ma uno li illustra meglio di tutti.calciatore della Primavera dell’Inter con zero presenze in nerazzurro, fu ceduto, nell’estate 2018, alla Roma a titolo definitivo a parziale contropartita di(l’altro calciatore era). Nonostante la sfortuna che l’ha bersagliato attraverso due gravi infortuni alle ginocchia, Zaniolo è un nazionale italiano tra i più forti in circolazione e la Roma sa che, mettendolo sul mercato, non incasserebbe meno di(è un ragazzo del ’99).Ecco, come gli specchi dovrebbero riflettere un attimo prima di rimandare l’immagine, così chi è scettico sui giovani calciatori dovrebbe mettersi qualche volta alla prova. E, se del caso, ricredersi.