Cattive notizie per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare a tre calciatori per la sfida di domenica contro la Lazio. Joao Cancelo, Miralem Pjanic e Sami Khedira, già fuori in occasione dell'ultimo turno contro il Chievo, non si sono allenamenti nemmeno oggi col resto del gruppo a causa dei rispettivi problemi fisici e sono da considerarsi sicuri assenti per la trasferta dell'Olimpico.



Il laterale portoghese e il centrocampista bosniaco hanno accusato dei problemi muscolari al polpaccio, problema non ancora rientrato e che invita alla massima prudenza per evitare gravi ricadute. In via di miglioramento invece Khedira, stoppato da una contusione al ginocchio, ancora sofferente. Per nessuno di loro Allegri nutre qualche possibilità di recupero.