Emergenza maltempo in Toscana: la situazione per Fiorentina-Juventus, rinviata Pisa-Mantova

: "Nel rispetto delle disposizioni vigenti la gara Pisa-Mantova, inizialmente programmata per oggi, è stata rinviata alle ore 15.00 di domani, domenica 16 marzo 2025.Il Pisa Sporting Club informa che resteranno validi i titoli di ingresso e gli accrediti già regolarmente emessi. Sono da considerarsi validi, e non più modificabili, anche i titoli acquistati con il servizio TicketagSarà ovviamente possibile continuare ad acquistare i biglietti disponibili secondo i tradizionali canali di vendita fatta esclusione di quelli relativi al Settore Ospiti (Curva Sud) la cui prevendita è terminata alle ore 19.00 di venerdì 14 marzo 2025".

, ha annunciato tramite i suoi canali social che "il colmo di piena dell'Arno a Firenze Uffizi, pari a 1500 metri cubi al secondo, è transitato ed è ora in calo". La situazione del fiume è stata monitorata con attenzione, soprattutto per le zone a valle, dove il livello ha raggiunto soglie critiche."9 comuni con frazioni isolate per un totale di 1.471 cittadini isolati", mentre "sono in totale 248 i cittadini evacuati e raccolti nelle strutture comunali". Diverse amministrazioni locali hanno lanciato appelli alla popolazione per mettere in sicurezza le abitazioni e non uscire senza necessità. A Signa, comune situato a valle di Firenze, il livello dell'Arno ha toccato 8,5 metri, superando il secondo livello di guardia. "Visti i livelli dei fiumi, invitiamo i cittadini che abitano in prossimità dei corsi d'acqua a rimanere all'interno delle abitazioni e, dove possibile, a salire ai piani superiori", ha scritto il Comune in una nota. Situazione simile ad Agliana, in provincia di Pistoia, dove il sindaco Luca Benesperi ha avvisato i cittadini che "i livelli dei torrenti Bure, Brana, Calice e Ombrone hanno superato il limite di guardia" e ha raccomandato di "evitare di uscire senza gravi motivi e di non scendere in cantine e locali seminterrati".

. La maggior parte di loro ha trovato ospitalità presso parenti e amici, mentre 12 persone sono state accolte in strutture turistico-ricettive. Particolare attenzione è stata riservata ai disabili, sei in totale, quattro dei quali sono stati trasferiti all'ospedale San Pietro Igneo. Il Comune ha allestito alcuni letti nella palestra del palazzetto dello sport per chiunque necessiti di ospitalità.