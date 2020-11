Piove sul bagnato in casa Milan. Questa mattina il club rossonero ha comunicato la positività al covid 19 di Giacomo Murelli, vice allenatore, che fa seguito a quella di Stefano Pioli. Dopo ore di riflessione, il tecnico emiliano ha scelto chi andrà in panchina domenica al San Paolo nella spettacolare e fondamentale sfida al Napoli. Toccherà a Daniele Bonera, ex difensore rossonero e membro dello staff di Pioli.



FRESCO DI PATENTINO - Spetterà dunque a sarà lui a raccogliere il testimone del capo allenatore nella trasferta del San Paolo. L'ex difensore rossonero ha conseguito il patentino di Uefa Pro ed è pronto per guidare la capolista nel primo crocevia stagionale. Compagno di corso di Andrea Pirlo, ha presentato la tesi nel mese di settembre. E ora ha la sua prima grande occasione della carriera da allenatore.