L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione di Emerson Palmieri, ormai da mesi obiettivo dichiarato dell'Inter di Conte.



“L’idea, come ormai noto, è quella di affidare la fascia mancina a Emerson Palmieri, con cui esiste già da tempo un’intesa di massima. La buona notizia di ieri è che il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Chilwell dal Leicester. Era già previsto ma si tratta di un’ulteriore conferma sul fatto che il terzino italo-brasiliano farà le valigie. L’Inter, comunque, proverà ad ottenerlo in prestito, possibilmente con diritto e non obbligo di riscatto. I margini per trattare ci sono, anche alla luce degli ottimi rapporti con il Blues, che però insistono sulla valutazione di 30 milioni di euro”.