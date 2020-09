Emerson Palmieri potrebbe tornare presto in Italia. Dopo l’esperienza a Roma con la maglia giallorossa, il terzino italo brasiliano è pronto a calcare nuovamente i campi di Serie A. Ma quale sarà la destinazione? Ieri l’agente del calciatore ha aperto ad un ritorno in Italia, per gli analisti è probabile che trovi posto nella difesa a 4 del neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo. L’eventualità, riporta Agipronews, è infatti offerta a 5,00. Una quota piuttosto bassa che conferma come il Chelsea voglia liberarsi del giocatore classe 1994 dopo l’acquisto di Ben Chilwell.