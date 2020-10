Il difensore dell'Italia Emerson Palmieri ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro la Polonia: "Dico la verità che non mi sono sorpreso perchè quando vieni in Nazionale devi essere pronto. Quando ho saputo che dovevo giocare ero felice. Quando indosso questa maglia devo fare del mio meglio".



Nel Chelsea non giochi molto.

"Quando arrivo qua cambio la testa. Mi sento un giocatore importante qua, nel Chelsea in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe. Devo solo lavorare e quando sono in campo devo fare del mio meglio".



Il salvataggio nel primo tempo su Lewandowski.

"Quando abbiamo davanti questi giocatori noi difensori dobbiamo essere sempre pronto. Porto con me questo quasi-gol, sono contento per il reparto difensivo, per noi era importante fermare un giocatore come Lewandowski".



Nella ripresa hai invece sfiorato il gol.

"Questa sera sarà un po' lunga. Purtroppo non sono riuscito a segnare ma fa parte del gioco".



C'era anche un possibile rigore su di te?

"Credo di sì perchè lui mi ha spostato un po' ma ho provato a rimanere in piedi per fare gol".