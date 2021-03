Intervenuto dal ritiro della Nazionale nel day-after della vittoria in Bulgaria, Emerson Palmieri ha parlato ai microfoni della Rai: "E' un gruppo diverso, non ho mai lavorato con un gruppo così, è umile. Siamo una famiglia. Lavoriamo duro, abbiamo la gioia di stare insieme e portiamo in campo questa gioia".



SULLA ROUTINE IN EPOCA COVID - "Non è facile, non solo nel mondo del calcio. Viviamo con viaggi e tamponi, ma poi c'è la soddisfazione di entrare in campo e vincere".



SULLA LITUANIA - "L'energia resta sempre, al 100%. Siamo un gruppo speciale, di grandi giocatori, siamo già pronti. Rispettiamo la Lituania, ma dovremo entrare in campo per vincere".



SULLA CONCORRENZA DI SPINAZZOLA - "Mi motiva tantissimo, è un grande giocatore, l'ha dimostrato. A me piace lavorare con questi grandi giocatori".



SUL FUTURO - "È ancora presto, ho due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non ad altro. A giugno si vedrà. Il Chelsea può arrivare in fondo in Champions e in FA Cup. Possiamo sorprendere e vincere qualcosa".