Dopo l'ultima partita della stagione giocata in casa del Caen, Unai Emery ha salutato il Paris Saint-Germain: "Alla fine, volevamo vincere, ma è vero che il Caen aveva bisogno di questo punto per rimanere in Ligue 1. Ho concluso la mia avventura al PSG con molte cose positive e auguro il meglio al PSG per il futuro. Il mio futuro? Sono tranquillo, aspetto con calma. Come ogni anno dopo la fine della stagione, è tempo di passare del tempo con la famiglia, gli amici, fare cose diverse, prendere il sole e continuare a seguire quello che succede nel calcio. È stata una grande esperienza con questi giocatori, tutto ciò che è successo è stato positivo".