Unai Emery, ex allenatore dell'Arsenal, ha concesso un'intervista a TuttoJuve, nella quale ha parlato anche di un approdo sfiorato in Serie A: "Ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per una cosa o per un'altra, non è stato possibile allenare in Italia. Ora sono aperto a tutto, tra l'altro seguo tantissimo la Serie A. Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi". In passato Emery è stato accostato alle panchine di Napoli e Fiorentina.