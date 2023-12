Clement Lenglet (in prestito dal Barcellona) è finito nel mirino del Milan. Su di lui si è espresso il suo allenatore all'Aston Villa Unai Emery: "Lenglet è un grande professionista. Veniva anche ad allenarsi quando i giocatori avevano il giorno libero. Ho parlato con Lenglet e gli ho detto che sono molto felice con lui. Ne ho bisogno, la squadra ne ha bisogno adesso. Abbiamo concordato un contratto tra il club e lui per aiutarci. Secondo me non è cambiato nulla in questo rapporto".