Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.21, su Canale 5 - Secondo episodio della saga cinematografica diretta da Peter Jackson, tratta dal capolavoro di Tolkien., ore 21.26, su Italia 1 - Ritornano Pio e Amedeo, con le loro avventure in giro per il mondo, perennemente a scrocco. Da Ciro Ferrara a Gallinari, da Verratti a Conte, sempre a infastidire qualcuno. Meglio se ha un sacco di soldi., ore 21.20, su Italia 2 - Benicio Del Toro è l’uomo lupo nell’Inghilterra di fine 800. Indagando sulla morte del fratello, il protagonista viene morso, fatalmente, proprio dalla bestia che ha ucciso il fratello. E lì inizia a sentirsi strano…, ore 21, su Sky Sport Football - La finale del ’69, con un super Prati che ne fa tre ai Lancieri di Amsterdam di un giovane Cruyff., ore 21.15, su Sky Cinema Collection - Del ciclo Tarantino, ecco la pellicola del 2015 con Samuel L. Jackson protagonista di questo western, tra cacciatori di taglie, pistole e inganni., ore 22.35, su Sky Cinema Comedy - Diego Abatantuono e Jerry Calà nella commedia diretta da Carlo Vanzina. Nella periferia milanese, il nordista Romeo si innamora di Giulietta, sorella del suo nemico Felice, il meridionale., su Netflix - Come ogni lunedì, dalle 9, ecco due nuovi episodi, il quinto e il sesto, sull’ultimo anno ai Chicago Bulls di Michael Jordan., su Prime Video - Joaquin Phoenix ed Eva Mendes nella Brookly del 1988, dove un narcotrafficante della mafia russa di mette tra il proprietario di un locale notturno e suo padre e suo fratello, entrambi poliziotti. Nel cast anche Robert Duvall e Mark Wahlberg., su Rai Play - Docutrip in 16 puntate in cui Jovanotti ci mostra la sua incredibile avventura in bicicletta tra Cile e Argentina., su Disney+ - Il primo della serie, uscito esattamente 20 anni fa. Un gruppo di mutanti dai poteri straordinari lottano da un lato contro l’intolleranza e dall’altro contro dei mutati estremisti del gruppo determinati a sterminare la razza umana. Nel cast Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry e Patrick Stewart.