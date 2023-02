Emiliano Martinez con in braccio una bambola di Kilyan Mbappè è stata una delle scene che ha fatto più scalpore durante i festeggiamenti dell’Argentina per la vittoria del Mondiale. Tante le critiche nei confronti del numero uno dell’Albiceleste, che è tornato sull’episodio incriminato: “Le persone ci hanno lanciato bambole durante tutto il nostro viaggio - il racconto del portiere dell’Aston Villa a France Football -. Ad un certo punto una bambola mi è caduta ai piedi con la faccia di Mbappé, l'ho raccolta e mi ha fatto ridere, così l'ho mostrata per due secondi e l'ho rilanciata, tutto qui. Come posso prenderlo in giro? Mi ha segnato quattro gol. Quattro gol in finale. È lui che deve pensare che io sia la sua bambola”.



“Non ho nulla di personale contro Mbappé – ha aggiunto Martinez -. Quando la Francia vinse contro di noi nel 2018, ricordo che c'erano canzoni su Messi. È la stessa cosa, se una squadra vince contro il Brasile, farà dei cori, magari su Neymar”.