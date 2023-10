Morten Hjulmand è stato a lungo uno dei calciatori più talentuosi del Lecce che, con la sua cessione allo Sporting Lisbona ha realizzato la plusvalenza più ricca della propria storia. Il centrocampista danese oggi è centrale nel progetto del club portoghese, ma sta facendo discutere la scelta di condividere con Alexander Bah del Benfica una grigliata in amicizia.



Le foto sono state postate dalla bellissima Emilie Nissen, la moglie dell'ex Lecce che in Italia incantava sulle spiagge del Salento, ma non sono state gradite dai tifosi delle due squadre nonostante i due calciatori siano compagni di squadra in Nazionale. Ecco gli scatti della splendida Emilie nella nostra gallery