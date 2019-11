"Mi scuso in anticipo per l’assurdo ammasso di contenuti (foto e video ndr.) che arriveranno da questo posto celestiale". Con questa frase Emily Ratajkovski ha inaugurato la sua vacanza alle Maldive scegliendo la prima di una lunga serie di foto e video che la bellissima modella americana intende postare.



E la foto abbinata alla citazione è già da urlo perché mette in mostra in tutto il suo splendore il fisico da pin-up di Emily, bellissima come sempre stretta in un bikini con tanga da urlo e mettendo in mostra il lato b che l'ha resa celebre. Tifosa della Juve, oggi i colori bianconeri non sembrano essere proprio nei suoi pensieri.



