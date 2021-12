Nuova linea di bikini e costumi per l'inverno? Sì, il marchio della bellissima modella statunitense Emily Ratajkovski, e in passato madrina di Juve e Roma e legatissima all'Italia, ha lanciato per gli ultimi modelli lanciati ​una nuova campagna pubblicitaria nella neve. Fisico da urlo, colbacco in testa, e curve in grande evidenza. Ecco gli scatti più sexy nella nostra gallery.