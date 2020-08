Emily Ratajkovski è letteralmente scatenata sui social per promuovere le sue nuove linee di costumi per la sua nota marca di moda. Modella per tutti i lanci ovviamente proprio la bellissima modella statunitense e nota supporter di Juventus e Roma.



Fisico incredibilmente tirato a lucido, gli scatti, i video e le storie pubblicate lasciano a bocca aperta e non nascondono praticamente nulla. Tanti i messaggi di stima e apprezzamento anche da colleghe note e altrettanto belle come Ann-Kathrine Gotze, la moglie dell'attaccante tedesco che l'ha definita "On fire", o Bella Hadid, angelo di Vicotria's Secret che ha commentato con un semplice ma eloquente "Sei irreale".



E noi le foto ve le mostriamo nella nostra gallery, quale vi piace di più?