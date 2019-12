Le vacanze alle Maldive hanno lasciato il segno? A giudicare dalle ultime foto di Emily Ratajkovski la risposta sembra essere no perché la bellissima modella statunitense e nota fan della Juventus nel lanciare la sua nuova linea di intimo ha mostrato un fisico come sempre perfetto, ma senza alcun segno dell'abbronzatura.



Foto e video hanno invaso il web attraverso il suo account instagram e ogni scatto o immagine lascia letteralmente a bocca aperta. Emily questa volta non è però da sola e ha chiamato con sé un'altra bellissima modella si tratta di Jamea Lynee già protagonista di scatti hot per Sports Illustrated. Chi vi piace di più? Ecco le loro foto nella nostra gallery