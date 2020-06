Lehanno fatto letteralmente impazzire i follower e i fan della​prim, nel quale regala un siparietto bollente a base di movimenti sinuosi e curve in mostra, dedicato al fortunato marito Sebastian Bear-McClard. Proprio un'immagine col marito ci mostraInfinein compagnia dell'adorato cane, nel quale mostra, qualora ce ne fosse bisogno, che la quarantena non ha avuto alcun effetto sul suo fisico da sogno:Nonostante i suoi 26 milioni di follower attendano ormai trepidanti i suoi scatti hot, lei ha commentato: "Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dalla sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente".E voi, volete perdervi le seducenti FOTO della fantastica modella americana?