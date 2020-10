La super top model ha annunciato di essere in attesa del suo primogenito, e lo ha fatto posando nuda, con il pancino in bella vista, con diversi post sul proprio profilo Instagram. Sposata dal 2018 con Sebastian, Emily ha spiegato, a, di non voler conoscere il sesso del bebè: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è quasi sempre: “Sapete cosa sarà?” Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”. Che aumenta, come la sua bellezza: incantevole.