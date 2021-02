Emily Ratajkovski continua a fare scalpore anche ora che la gravidanza prosegue a gonfie vele ed è prossima a dare alla luce il suo bebé. Non è la prima volta che la bellissima modella americana, in passato madrina di Juve e Roma, mostra la trasformazione del suo fisico con la gravidanza, e questa volta per farlo ha osato ancora di più fotografandosi completamente nuda davanti allo specchio con pancione e forme in bella vista. Ecco le sue foto nella nostra gallery. E.... auguri!