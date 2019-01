Emily Ratajkowski, la bellissima modella, attrice, influencer e nota tifosa della Juventus, ha concesso una bella intervista a Vanity Fair in cui racconta la sua vita privata dopo il Matrimonio svelando anche dettagli piccanti.



VESTITO BIANCO - “Matrimonio? Non mi sarei mai vestita di bianco: ho tanta esperienza alle spalle da non potermi considerare una ragazza “pura”.



DORMO NUDA - "Quando non indosso una T-Shirt di Sebastian, con cui sto comoda, dormo senza niente. Senza nemmeno un profumo addosso che non sia l’odore del mio amore accanto. Ci annusiamo a vicenda. Il resto lo mettiamo prima di uscire di casa.



ABITO - "È lì che per ognuna di noi dovrebbe vigere la stessa regola: scegliere un abito in cui ci si sente bene. Non importa se è sexy o no, ma che cosa ci dà. Quando non mi è chiaro, mi prendo tempo per capirlo.”