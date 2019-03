Il mediano ghanese Emmanuel Frimpong si è ritirato a soli 27 anni.



Il giocatore ha dato l'annuncio su Twitter, motivando la scelta con un infortunio ai legamenti del ginocchio che lo tormenta da novembre 2017 e non gli ha permesso più di vedere il campo.



Cresciuto nell'Arsenal, Frimpong ha giocato in Premier League con Wolverhampton e Fulham, e in Championship con Charlton e Barnsley; poi si è trasferito in Russia, prima all'Ufa e poi all'Arsenal Tula. La parabola discendente della sua carriera, infine, lo ha visto militare nel campionato svedese con l'Eskilstuna e in quella cipriota con l'Ermis Aradippou, da cui si è svincolato la scorsa estate.



Nel corso della sua carriera, non ha mai segnato un gol ufficiale.