IL TABELLINO

. E, in attesa del match di domani tra il Napoli e il Torino, si piazza anche al primo posto, ricacciando indietro di cinque punti l’Inter.. Non si ferma, anche seriuscire a reagire e a vincere anche nei momenti complicati. Sì, perché era diventata davvero complicata, questa partita per un tempo dominata dal Verona. Ma è durato un tempo il bel pallone della squadra di Tudor, nel finale pure un poco sfortunata, visto che alla resa l’ha costretta un autogol.Il solito Verona, si potrebbe dire, ma stavolta, forse, con un pizzico di determinazione e d’attenzione in più. Ma non è un caso. Nient’affatto. E’ una strategia. Tudor l’ha studiata e pensata così questa partita.Soffre, la squadra di Pioli. Fa fatica. Non ragiona. Cosicché il suo calcio non diverte e non fa paura, mentre di minuto in minuto il Verona affina la tecnica e trova sicurezze. Pronti via o giù di lì e Tatarusanu è già chiamato da Ilic a salvarsi in angolo. Tre minuti dopo (7’) la partita già racconta un’altra storia. Veloso (importante il suo rientro) recupera una mezza palla sporca e la trasforma in oro per. Troppa libertà per Veloso e ”troppissima” per Caprari, il quale galleggiando tra centrocampo e attacco fa quello che vuole. Sette minuti e il Milan che non ha capito ancora che cosa deve fare, si ritrova sotto. E non si può giustificare tutto con le assenze. Pesanti, è vero, ma determinanti sino a questo punto? Fosse così, sarebbe preoccupante per una squadra che ha diritto a speranze e ad ambizioni e che s’appresta a volare in Portogallo per la Champions.Ma tant’è. Il Milan non riesce proprio a sfuggire al calcio di contatto del Verona. Alle sue marcature rigidamente ad uomo ed asfissianti soprattutto in mezzo al campo. Alla fiducia crescente della squadra di Tudor che se la gode eccome! Un brivido per un destro di Maldini (per la prima volta titolare a casa sua) e il Milan ci ricasca. Nel senso che è lento nella lettura della sovrapposizione di Lazovic a Caprari e sul cross basso Romagnoli va in contrasto con Kalinic. Rigore. Rigore che Barak trasforma.O, se si vuole, che perdesse tutti, ma proprio tutti i duelli in campo. Brutta faccenda anche perché siamo alla vigilia del match col Porto in Champions, non v’è dubbio.Dunque, un paio di tiri e basta - e per giunta mai tra i pali – il bilancio d’attacco rossonero. Praticamente niente. E manco non bastasse,, costretto a uscire per un accidente e sostituito da. Ma non basta. Non può bastare il ragazzo portoghese per ribaltare la partita. Occorre altro. Deve inventarsi qualcosa, il povero Pioli. E, infatti,Fa quello che può, Pioli, nel tentativo di far svegliare i suoi. Mentre Ibra - recuperato, ma certo non al meglio - resta là, in panchina, in caldo più per la Coppa che per questa partita.E’ più “intenso” nelle sue giocate e anche più rapido nel trasferimento del pallone.Arretra, il Verona. Troppo. Tant’è che rimette in discussione il risultato quandoEh, sì, ora è un’altra partita quella che si vede e che si gioca e che Tudor prova a non lasciarsi sfuggire dalle mani. E allora, in successione rapida, dentro i muscoli di Tameze per Veloso; Simeone per Caprari e poi pure Lasagna per Kalinic, è ovvio. Come è ovvio il disegno di Tudor: squadra più raccolta e appena possibile far scattare il contropiede sfruttando la velocità di Lasagna soprattutto. Se la giocano così, gli allenatori, mentre in campo ora c’è soprattutto il Milan. Magari non geometrico come nel passato più recente, ma pieno di carattere e di voglia.. Rigore guadagnato dallo spagnolo Castillejo, affondato da Faraoni in area di rigore.Solita storia: il Verona non sa gestire i vantaggi, anche quelli doppi, mentre al(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Tomori, Ballo Tourè; Bennacer (33' st Ibrahimovic), Kessie; Saelemaekers (1' st Castillejo), Maldini (1' st Krunic), Rebic (32' pt Leao); Giroud (37' st Tonali). Adisposizione: Conti, Gabbia, Jungdal, Kalulu, Kjaer, Pellegri. Allenatore: Pioli.(3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (1' st Sutalo), Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso (15' st Tameze), Lazovic (34' st Cancellieri); Barak, Caprari (15' st Simeone); Kalinic (18' st Lasagna). A disposizione: Berardi, Bessa, Cetin, Hongla, Magnani, Pandur, Ruegg. Allenatore: Tudor.: Prontera di Bologna: 7' pt Caprari (V), 24' pt su rig. Barak (V), 14' st Giroud (M), 31' st su rig. Kessie (M), 33' st aut. Gunter (M).: Ammoniti Ballo Tourè (M); Ceccherini, Kalinic, Casale, Veloso (V). Recupero: 2' pt e 4' st.