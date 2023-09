Il ds dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato in conferenza stampa tornando sulla partenza di Jean-Daniel Akpa-Akpro in direzione Monza:



"Noi eravamo partiti nel dare seguito a un modulo nato nelle ultime quattro giornate dello scorso campionato, ma a Empoli non ci sono giocatori che spostano gli equilibri. L'Empoli ha sempre formato un gruppo, lo stesso Akpa è stato preso l'ultimo giorno di mercato perché non è venuto Zurkowski. Non è il singolo che qui fa la differenza, il motivo per cui volevamo cambiare modulo è perché la squadra non lo sosteneva. Di conseguenza abbiamo pensato di mettere dentro delle mezzali che avessero sostanza, fisicità e dinamismo, ed è questo il motivo che ci ha fatto cambiare o aggiungere certe caratteristiche. Noi cerchiamo nei giocatori la duttilità per fare più moduli".