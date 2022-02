Il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Durante la trattativa con il Milan per Bennacer, il giocatore sembrava poco convinto. Ma in realtà stava solo emergendo il suo carattere da perfezionista. Spiegai a Paolo Maldini cosa stava accadendo, gli dissi che a Milanello avrebbe conosciuto un eccezionale professionista. Non gli stavo tirando un pacco. E sono felice che le cose siano andate come avevo previsto".