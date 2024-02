Empoli, Accardi: 'Incidente Niang? Può capitare, l'importante è che non si sia fatto male'

L’Empoli vuole proseguire la sua striscia positiva con 5 risultati utili consecutivi e un rendimento che, per il momento, vede la squadra di Nicola fuori dalla lotta retrocessione. E il match contro il Sassuolo, in questo senso, può rappresentare un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo stagionale della salvezza. A rendere meno serena la vigilia del match contro il Sassuolo, però, è arrivato l’incidente automobilistico di Niang, coinvolto in un sinistro stradale per fortuna senza conseguenze per l’attaccante. Proprio dell’episodio che ha visto suo malgrado protagonista il neo acquisto dell'Empoli, prima del match contro il Sassuolo, ha parlato Pietro Accardi, direttore sportivo della squadra toscana: ”Il ragazzo è tranquillo, si è allenato purtroppo può capitare ma l’importante è che non si sia fatto male”, le sue parole a DAZN con le quali ha voluto tranquillizzare l'ambiente.