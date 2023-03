Il ds dell'Empoli, Pietro Accardi, ha parlato al QS di tre uomini mercato dell'attuale rosa a disposizione di Paolo Zanetti: Fabiano Parisi, Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi.



VICARIO - "Sta molto meglio e questo fa piacere a tutti. È importante per noi, ma siamo contenti di come Perisan lo stia rimpiazzando. Ha preso una botta in un punto molto delicato e ha un ematoma grosso il cui riassorbimento è soggettivo. Siamo agli sgoccioli".



PARISI - "L'agente di Fabiano ha detto che andrà via? Non voglio entrare nel merito delle parole, dico solo che il ragazzo è attaccatissimo alla maglia e resta concentrato sul presente. In estate ha rifiutato offerte per restare qui".



BALDANZI - "Anche io penso che restare un altro anno possa fargli solo bene, ma lo pensavo anche di Viti. Nel momento in cui si presenta un'occasione va valutata".