Diego Farias, attaccante dell'Empoli, ha segnato nella vittoria contro il Napoli. Queste le parole del suo agente, Mariano Grimaldi, riportate da tuttojuve.com: "Koulibaly? Non gli ha dato punti di riferimento, complimenti all'allenatore Andreazzoli che ha preparato la partita in maniera perfetta. L'ha attaccato con un passo diverso, è stato un moto perpetuo per 90 minuti. Quello di segnare al Napoli è uno scherzo che mi fa spesso, visto che io sono napoletano. Aver nascosto la palla al difensore più forte del mondo è stato sicuramente motivo d'orgoglio".



SUL RISCATTO - "Siamo venuti qui per dare una mano e metterci a disposizione. E' chiaro che c'è un obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma questo aspetto in questo momento è secondario. L'obiettivo primario è la salvezza"