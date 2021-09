Nel pre partita di Empoli-Venezia l'allenatore azzurro Aurelio Andreazzoli ha presentato la gara ai microfoni di Dazn: 'Spesso mi sento l'ultimo arrivato, come fossi un figlio. E' da un po' che facciamo esperienze in giro per il mondo, e siccome le partite di calcio si giocano sulle idee e non a tiro alla fine, mi sento giovanissimo. Il ruolo di Mancuso? Per me è un nove".