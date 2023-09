L'Empoli centra i primi tre punti della stagione e lo fa con il primo gol della stagione firmato da Tommaso Baldanzi. Nel postpartita il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa:



RISULTATO - "Il fatto di aver sprecato è un dato di fatto, però a me interessa poco perché abbiamo vinto. Io metterei l'accento su quanto abbiamo prodotto, che è quello che ci deve interessare. La finalizzazione è figlia della produzione e noi abbiamo prodotto molto. Dopo se fai questo è più facile un paio di gol. Sono soddisfatto, perché per me il calcio è un divertimento e stasera mi sono divertito. Ma credo sia siano divertiti anche i calciatori".



DIFESA - "Abbiamo avuto le difficoltà di sostituire subito due calciatori, la difesa nonostante le difficoltà si è comportata molto bene. Sono stati bravi e attenti, ma lo erano stati anche contro l'Inter".



MALEH - "Maleh già lo volevamo prendere da due anni, sto scoprendo più di quel che conoscevo, ha tanta continuità, carisma, aggressività. Parla poco ma agisce molto"