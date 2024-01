Empoli, Andreazzoli: 'Bello vedere la qualità dei singoli a servizio del Milan'

Così Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, a DAZN: "Cosa ci siamo detti con Pioli sul gol di Loftus-Cheek? Potevate chiederlo a lui... Ma ho detto quello che vi sto spiegando: sull'azione del gol sono usciti in una maniera esagerata e l'hanno conclusa con una facilità estrema, quindi mi complimentavo. È una soddisfazione vedere la qualità al servizio della squadra in questa maniera".



Poi a Sky: "Il mio compito è di far esprimere al meglio la squadra. Abbiamo creato di più del Milan, ma alla fine ha segnato il Milan e basta. Sul primo gol il Milan ha fatto una bella azione da complimenti. Serve concretizzare, bisogna migliorare in questo. Possiamo farlo anche con chi è già qui, non siamo molto fortunati, ma siccomen è tempo che lo diciamo è ora di far cambiare qualcosa. Non possiamo fare di più noi come squadra".



NUMERI PREOCCUPANTI - "La filosofia deve essere sempre di guardare la porta avversaria, se no siamo morti. Da quando sono qui abbiamo preso 4 gol in una partita, 3 in un'altra, poi o non ne abbiamo presi o ne abbiamo presi uno solo. Il problema è che se non segni poi è più facile subire gol. Quando siamo andati in vantaggio abbiamo vinto a Napoli e Firenze. I numeri vanno analizzati anche per come si verificano".



SERVE QUALCOSA IN PIU' - "C'è da inchinarsi alla qualità del Milan che ha ottenuto molto non facendo molto di più di quello che ha fatto l'Empoli. Siamo a metà campionato e in carriera ho imparato che in un girone può succedere di tutto. Abbiamo bisogno anche di cambiare qualcosa e in questo ci deve pensare la società"