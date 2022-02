Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: "Liberato Cacace? Non lo conoscevo affatto, ma ho avuto buone sensazioni che sono diventate certezze da quando si allena con noi. Il ragazzo ha qualità, forza, esperienza nonostante la giovane età. Pietro ha dimostrato di essere bravo a trovare l'ideale".



RICCI - “Di Ricci chiaramente è dispiaciuto, perché abbiamo messo tante attenzioni su di lui. Però come ha già spiegato il direttore, abbiamo fatto le cose in maniera ponderata. Eravamo convinti di aver agito nel verso giusto, ora che ho preso coscienza dei ragazzi nuovi credo che abbiamo fatto un miglioramento notevole”.



ASILANI - "Si, ma non abbiamo solo lui, c'è anche Stulac. Asllani non è più una semplice scommessa, ormai è entrato nel meccanismo della squadra con decisione. Ma non va dimenticato che noi andiamo oltre le qualità individuali, ognuno deve dare il suo apporto. Per noi avere tanti giocatori è una forza, rispetto ad averne due che fanno la differenza".