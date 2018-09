Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla alla vigilia della sfida col Milan: "Il Dna di questa società e del nostro presidente è chiaro, noi cerchiamo il gioco, ma sappiamo anche che è importante è il risultato. Noi crediamo che questo arrivi attraverso il bel calcio, ma se mi chiedete di barattarlo coi punti lo faccio perché ci servono. In ogni caso la nostra filosofia è chiara, noi cerchiamo il ‘bello’ utile. Il nostro è un percorso lungo".



SUL MILAN - "Io vedo, quando lo studio, una squadra che gioca con piacere, perché sa fare tutto. Sono bravi a palleggiare, hanno chiarezza di idee e sanno come fare gol. Tutti si mettono a disposizione del proprio allenatore, non sono cose che vengono per caso. Faccio i complimenti a Gattuso, la sua squadra dà la sensazione di essere davvero ben guidata".



SU HIGUAIN - "Vederlo giocare è uno spettacolo, mi farebbe piacere che lo vedessero anche i miei perché è un esempio da seguire. So che non sta bene, ma so anche che il Milan ha la possibilità di sostituirlo".



SU ROMAGNOLI E BORINI - "Li ho avuti a Roma, li incontro volentieri. Romagnoli era un bambino quando l’ho conosciuto, ora è un uomo e un patrimonio per il nostro calcio. Borini era stimatissimo da Luis Enrique, sono contento che abbia ritrovato il nostro campionato".