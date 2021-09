L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato così alla vigilia della gara col Bologna: "Non sappiamo come sta la squadra, abbiamo fatto il minimo indispensabile come lavoro. Quando giochi ogni tre giorni diventa difficile fare una valutazione - ha detto l'allenatore - E poi c'è l'altra componente, sistemare i cocci. Una gara di Serie A ti lascia sempre con qualche problemino da risolvere: se lo devi risolvere in tre o sei giorni"



I DEBUTTI - "Avevo detto che erano pronti e lo hanno dimostrato. Entrambi sono stati impeccabili. Sia Viti dall'inizio che Asllani nell'ultimo quarto d'ora. Non c'erano dubbi, ma non ci saranno dubbi nemmeno su Ekong o Baldanzi. Bisogna naturalmente stare tranquilli, aiutare i ragazzi per farli esprimere al meglio. Bisogna fare particolare attenzione a non creare loro troppo disturbo".