L’allenatore dell’Empoli Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juve: “E’ la prima di undici partite che ci deve vedere concentrati alla ricerca di un obiettivo che sono i tre punti. Abbiamo rispetto, sappiamo chi andremo ad affrontare, ma giocheremo per vincere. Affrontiamo una delle squadre più forti al mondo, questo ci inorgoglisce. Con loro e con qualsiasi altra squadra scenderemo in campo per fare punti. Ronaldo out? Hanno talmente tante variabili che la sua assenza sarà ininfluente. All’andata ha spostato gli equilibri in una gara che per loro non era semplice, ma hanno talmente tanti giocatori per sostituirlo che non sarà certamente un problema. Come si fermano? Non c’è solo una componente. Mettere il pullman davanti alla difesa non è una scelta che fai, a volte sono loro che ti obbligano a stare lì. L’ideale sarebbe non farlo, ma non c’è soltanto quello. Dobbiamo provare a creare qualche difficoltà agli avversari”.