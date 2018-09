Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha commentato a Sky Sport la sconfitta interna con la Lazio: "Ci ha penalizzati la parte finale della gara. Ci prendiamo i complimenti che fanno piacere, ma è andata in questa maniera: abbiamo fallito delle occasioni, pareggiare sarebbe stata come una vittoria per i ragazzi che ce l'hanno messa tutta. Ora cerchiamo di accontentarci. Dove crescere? Ci manca la conclusione, non raccogliamo per quanto ci sia dimostrazione di applicazione: siamo stati bravi in molte occasioni, ma quando non concludi non vinci. Mi interessano i contenuti, ma vorrei che i ragazzi fossero gratificati e se questa gratificazione non arriva rischia di scemare anche l'entusiasmo su cui noi ci poggiamo. Ora pensiamo alla prossima partita, sono convinto che se continueremo con questa interpretazione prima o poi i risultati arriveranno, anche se dobbiamo migliorare. Pari punti con l'Inter di Spalletti? So che sono appaiato al Parma e vicino a quelle dietro, mi dispiace per l'Inter ma sicuramente non è una squadra che guardo ora".