Empoli e Udinese non si sono fatte male e hanno chiuso sullo 0-0 l'anticipo dell'ottava di A. A fine gara, a Dazn, le parole di Aurelio Andreazzoli.



GARA - "Mi sento premiato ugualmente, abbiamo giocato bene fino alla fine. Siamo contenti, al di là del risultato. Nel calcio, poi, c’è il risultato, ma che vuoi chiedere di più? Il rigore? L’ho vista come Fabbri nella prima decisione, ho visto un intervento sull’uomo e non sulla palla. Sono dispiaciuto anche per l’occasione del goal annullato, per me non è un intervento maldestro. Secondo me è intenzionale, per me era una giocata difensiva. Non sto qui a discutere, secondo me è una giocata per togliere l’occasione al mio giocatore".



SINGOLI - "Cancellieri è stato bravo, ha fatto una buona gara. A Bologna non era andata così, l'avevo fatto presente. Un buon giocatore, deve alzare l'asticella del suo rendimento. Adesso arriva la sosta. Non avevamo avuto tempo per rifiatare quando sono arrivato. Ora molti giocatori vanno via, speriamo che non ci siano infortuni e tutto vada per il meglio